هذه الدولة تعلن عدم ثبوت رؤية هلال ذي الحجة

أعلنت سلطنة بروناي رسمياً عدم ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم، مؤكدة أن يوم غدٍ الإثنين 18 مايو 2026 سيكون المتمم لشهر ذي القعدة، والثلاثاء 19 مايو غرة شهر ذي الحجة، والخميس 28 مايو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وفي المقابل، أعلنت كل من الإمارات والسعودية وسلطنة عمان وتونس ومصر وتركيا وإندونيسيا وماليزيا أن الإثنين 18 مايو هو غرة شهر ذي الحجة لعام 1447 هجرياً، على أن يكون الأربعاء 27 مايو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وتعتمد تركيا في تحديد بدايات الأشهر الهجرية على الحسابات الفلكية والتقويم المعتمد لديها، دون تحري الهلال بالطرق التقليدية، ورغم ذلك وافق تقويمها هذا العام إعلان عدد من الدول الإسلامية بأن الإثنين هو أول أيام ذي الحجة.

وكانت تونس أول دولة تعتمد رسمياً بداية شهر ذي الحجة لهذا العام، حيث تقرر أن يكون يوم غد الإثنين 18 مايو 2026م هو غرة الشهر، على أن يكون عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 27 مايو.