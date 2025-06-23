رئيس وزراء اليابان: لا يُشترط تحديد نسبة من الناتج الإجمالي لميزانية الدفاع

قال رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، اليوم الاثنين، إن من المهم وضع ميزانية الدفاع اللازمة لليابان، مشدداً على ضرورة عدم إعطاء الأولوية لأن تكون نسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وذكر إيشيبا في مؤتمر صحفي عقب تقارير إعلامية أفادت بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تطالب حلفاءها الآسيويين، بمن فيهم اليابان، بإنفاق 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع: "ينبغي عدم التركيز على هدف من أرقام لميزانية الدفاع، مثل حجمها نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي".

وأضاف: "من الطبيعي أيضاً التنسيق مع حليفتنا الولايات المتحدة، في وضع ميزانية الدفاع".



