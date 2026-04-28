ارتفاع جديد لأسعار النفط في تعاملات آسيا اليوم

واصلت أسعار النفط ارتفاعها في التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي يقيم فيه المتعاملون في السوق الخطوات التالية في محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تدرس واشنطن مقترحا إيرانيا يسمح بإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، مع استمرار المحادثات الأمريكية الإيرانية بشأن البرنامج النووي لطهران.

وجرى تداول خام برنت القياسي للنفط العالمي بالقرب من 109 دولارا للبرميل، بعد ارتفاعه أمس بنسبة 2.8%، في تجاوز خام غرب تكساس الوسيط القياسي للنفط الأمريكي 97 دولارا للبرميل.

وعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعا لمناقشة الاقتراح الإيراني، لكنه أبقى على "خطوط حمراء" في أي اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران ومنها حرمان طهران من الحصول على السلاح النووي.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن وقف إطلاق النار بين كل من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران مازال صامدا بصورة عامة منذ أعلنه ترامب في 7 أبريل، لكن استمرار إغلاق كل من إيران والولايات المتحدة لمضيق هرمز أدى إلى تقليص معدلات العبور اليومية في المضيق إلى الصفر تقريبا. ويحرم إغلاق المضيق سوق الطاقة العالمية من نحو خمس الإمدادات التي تمر عبره في الظروف الطبيعية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة وأجج المخاوف من أزمة تضخم عالمية جديدة.

تقول ريبيكا بابين، كبيرة متعاملي قطاع الطاقة في مجموعة سي.آي.بي.سي لإدارة الثروات الخاصة: "مازالت هناك توقعات سائدة بأن الأسعار ستبدأ العودة غلى طبيعتها خلال شهري مايو ويونيو، مما ساعد على كبح جماحها إلى حد ما، لكن الوقت يمر بسرعة، فكل يوم يزيد حدة التقلبات، ويقلص الاحتياطيات، ويزيد خطر حدوث ارتفاعات حادة في الأسعار."

في الوقت نفسه ذكرت وسائل إعلام إيرانية يوم الأحد الماضي أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيبلغ باكستان ، أن النزاع قد ينتهي إذا رفعت الولايات المتحدة حصارها البحري، ووافقت على إطار قانوني جديد لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وضمنت عدم القيام بأي عمل عسكري مستقبلي ضد إيران.

من ناحيتها نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن عن مسؤولين أمريكيين لم تكشف عن أسمائهم، القول إن ترامب وفريق الأمن القومي متشككون في المقترح الإيراني، لكنهم سيواصلون التفاوض، ومن المرجح أن يقدم البيت الأبيض رده ومقترحاته المضادة في الأيام المقبلة.

وتحدث الرئيس الأمريكي عن عدم رغبة طهران في تلبية مطالبه الرئيسية المتمثلة في إنهاء تخصيب اليورانيوم والتعهد بعدم صنع سلاح نووي، وفقا للصحيفة.

وبحلول الساعة الواحدة ونصف ظهرا بتوقيت سنغافورة ارتفع سعر خام برنت بنسبة 1.2% إلى 109.49 دولارا للبرميل تسليم يونيو، في حين ارتفعت أسعار عقود تسليم يوليو الأكثر تداولا بنسبة 1% إلى 102.68 دولارا للبرميل. وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.2% إلى 95.50 دولارا للبرميل تسليم يونيو.