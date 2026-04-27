رئيسة الوزراء اليابانية تعارض دعوة اليابانيين لترشيد استهلاك الطاقة

اتخذت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي، اليوم الاثنين، موقفا معارضا لدعوة اليابانيين إلى الحد من استهلاك الطاقة بسبب حالة عدم اليقين بشأن الإمدادات نتيجة للحرب في الشرق الأوسط، مؤكدة على ضرورة استمرار النشاط الاقتصادي.

وجاءت تصريحات تاكايشي في البرلمان، اليوم الاثنين، في الوقت الذي أدى فيه الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، والتي بدأت في 28 فبراير/شباط الماضي، إلى دعوة دول آسيوية أخرى لديها نقص في الموارد إلى خفض استهلاك الوقود، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.

جدير بالذكر أن اليابان تعتمد على الشرق الأوسط في وارداتها من النفط الخام.