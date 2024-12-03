رئيس كوريا الجنوبية يعلن الأحكام العرفية ويتوعد القوات المعادية

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول اليوم الثلاثاء الأحكام العرفية في كلمة تم بثها مباشرة على قناة واي.تي.إن التلفزيونية، قائلا أنه سيقضي على "القوات السافرة المعادية للدولة والمؤيدة لكوريا الشمالية".

وهذه هي المرة الأولى منذ عام 1980 التي يتم فيها إعلان الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الجيش قوله إن أنشطة البرلمان والأحزاب السياسية ستُحظر، وإن وسائل الإعلام ودور النشر ستكون تحت سيطرة قيادة الأحكام العرفية.

ولم يذكر يون أي تهديد محدد من بيونغيانغ المسلحة نوويا، وركز بدلا من ذلك على خصومه السياسيين المحليين.

وأغلقت السلطات مبنى البرلمان في سيول وهبطت المروحيات على سطحه بعد أن أعلن الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية، وبثت القنوات التلفزيونية صورا مباشرة تظهر هبوط مروحيات على سطح مبنى البرلمان في سيول.

من جانبه أكد البيت الأبيض "الثلاثاء" أنه يتابع الأوضاع في كوريا الجنوبية "عن كثب" بعد إعلان الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية وحظر النشاط السياسي.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي إن إدارة الرئيس جو بايدن "على تواصل مع حكومة الجمهورية الكورية وتراقب الوضع عن كثب".

ودعت السفارة الصينية في سيول "الثلاثاء" مواطنيها في كوريا الجنوبية إلى توخي "الحذر" بعد فرض الرئيس الأحكام العرفية في البلاد.

وقالت السفارة في بيان إنها "تنصح المواطنين الصينيين في كوريا الجنوبية بالتزام الهدوء... وتعزيز يقظتهم في مجال السلامة والحد من التحركات غير الضرورية وتوخي الحذر عند التعبير عن آرائهم السياسية".