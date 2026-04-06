لماذا توقفت إمدادات السلاح الكورية لإيران قبل لقاء ترامب وشي جين بينغ؟

قال نواب من كوريا الجنوبية، نقلا عن جهاز المخابرات، اليوم الاثنين إن كوريا الشمالية تنأى بنفسها فيما يبدو عن شريكتها القديمة إيران وتدير رسائلها العلنية بحذر في مسعى للحفاظ على إمكانية فتح مسار لعلاقة جديدة مع الولايات المتحدة بعد حرب إيران.

وقال النائب بارك سون وون، الذي حضر جلسة مغلقة عقدها جهاز المخابرات الوطنية في سول، إن الجهاز أبلغ النواب بأن كوريا الشمالية لم ترسل أي أسلحة أو إمدادات إلى إيران منذ بدء الحرب في 28 فبراير شباط، ولم تصدر أي تعزية علنية بوفاة الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي، الذي قُتل في غارات جوية.

ونقل بارك عن جهاز المخابرات الوطنية قوله إن بيونجيانج لم تُرسل أي رسالة تهنئة عند اختيار مجتبى خامنئي، نجل خامنئي، زعيماً أعلى جديداً. وأشار الجهاز إلى أنه في حين أصدرت الصين وروسيا بيانات متكررة بشأن الحرب، لم تصدر وزارة الخارجية الكورية الشمالية سوى بيانين بلهجة هادئة حتى الآن، في خطوة تنسجم مع ميل كوريا الشمالية مؤخراً لتجنب انتقادات مباشرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف بارك أن جهاز المخابرات الوطنية اعتبر هذا الامتناع مؤشراً على استعداد كوريا الشمالية لفتح مسار دبلوماسي جديد بعد القمة المرتقبة في مايو أيار بين ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ.