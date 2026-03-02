حرب إيران ترفع أسعار الوقود في ألمانيا لأعلى مستوى منذ عامين

تسبب اندلاع الحرب في إيران في حالة من عدم اليقين العالمي، مما أدى إلى قفزة سريعة في أسعار النفط والوقود والغاز، ووضع الأسهم تحت وطأة الضغوط؛ وهي عوامل تثير مخاوف جدية بشأن مسار الاقتصاد الألماني، الذي قد يتلقى ضربة قوية في حال طال أمد القتال.

ويُعد ارتفاع أسعار النفط عبئاً ثقيلاً على المستهلكين والشركات، خاصة في دولة تعتمد على التصدير مثل ألمانيا.

علاوة على ذلك، فإن أي ارتفاع مستدام في أسعار الطاقة ،والذي قد ينتج عن إغلاق مضيق هرمز- سيحمل في طياته مخاطر بزيادة معدلات التضخم بشكل قياسي.

قفزة قياسية في محطات الوقود ظهرت تداعيات الحرب بشكل مباشر في محطات الوقود؛ حيث سجلت الأسعار اليوم الاثنين ارتفاعاً حاداً، مكملةً الزيادة التي بدأت بالفعل خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وبحلول فترة ما بعد الظهر، ارتفع سعر البنزين الممتاز (فئة إي 10) بمقدار 7.3 سنت مقارنة بمستواه يوم الجمعة، بينما سجل الديزل زيادة أكبر بلغت 8.1 سنت.

وكانت أسعار الوقود قد وصلت أمس الأحد بالفعل إلى أعلى مستوياتها منذ ربيع عام 2024.

ورغم أن الزيادة خلال عطلة نهاية الأسبوع كانت محدودة بواقع 1.6 سنت لبنزين (إي 10)، فإن وتيرة الارتفاع تسارعت بشدة اليوم، مما قد يدفع بأسعار الديزل للوصول إلى أعلى متوسط يومي لها منذ عام 2023.

توقعات باستمرار الارتفاع ويرى الخبراء أن الاتجاه التصاعدي قد يستمر؛ حيث صرح كريستيان لابرر، خبير سوق الوقود في نادي السيارات الألماني (ADAC)، قائلاً: "إذا لم تتراجع أسعار النفط قريباً، فإن منحنى الارتفاع قد يستمر خلال الأيام القادمة".

وأضاف الخبير محذراً: "بينما تنتقل زيادات أسعار النفط بسرعة كبيرة إلى محطات الوقود، فإن انعكاس انخفاض الأسعار عادة ما يستغرق وقتاً أطول"، مشيراً إلى أن بارقة الأمل الوحيدة تكمن في زيادة إنتاج "أوبك+" بشرط هدوء الأوضاع في منطقة الخليج.