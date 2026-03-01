اليابان تؤكد معارضتها للبرنامج النووي الإيراني

أكدت اليابان معارضتها لأي برنامج لتطوير الأسلحة النووية من قِبل إيران، بينما أشارت إلى بعض التفهم للضربات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران التي بدأت أمس السبت.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني "مينورو كيهارا" في مؤتمر صحفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد: "لا يمكن التسامح مع تطوير إيران للأسلحة النووية على الإطلاق"، بحسب وكالة "جي.جي.برس" اليابانية للأنباء اليوم الأحد.

وأضاف أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران "مهمة للغاية لحل القضية النووية الإيرانية، وقد دعمت بلادنا هذه المناقشات بقوة".

وأكد على أهمية نظام عدم انتشار الأسلحة النووية، قائلاً: "يتعين على إيران أن توقف تطويرها للأسلحة النووية وأعمالها الرامية إلى زعزعة استقرار المنطقة".