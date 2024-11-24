اليابان تغلق مفاعلاً نووياً في محطة أوناغاوا للطاقة النووية

أغلقت شركة توهوكو إلكتريك للطاقة الكهربائية المفاعل النووي رقم 2، في محطة أوناغاوا للطاقة النووية، في شمال شرق اليابان اليوم الأحد، كما هو مقرر لفحص المعدات.

وإذا لم يتم العثور على أي مشكلات أثناء عمليات الفحص، فمن المتوقع إعادة تنشيط المفاعل النووي، خلال حوالي 10 أيام واستئناف التشغيل التجاري في ديسمبر، حسب وكالة جي.جي برس اليابانية اليوم الأحد.

يشار إلى أنه تم إعادة تشغيل المفاعل النووي في 29 أكتوبر، للمرة الأولى منذ زلزال شرق اليابان الكبير في مارس 2011. لكن المفاعل النووي توقف في الرابع من نوفمبر، بسبب مشكلة في معدات القياس.

وبعد اتخاذ إجراءات وقائية، أعادت شركة توهوكو إلكتريك تشغيل المفاعل النووي في 13 نوفمبر وبدأت في توليد ونقل الطاقة في 15 نوفمبر.