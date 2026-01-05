نائبة مادورو تؤدي اليمين رئيسة مؤقتة لفنزويلا

أدت ديلسي رودريجيز، نائبة الرئيس ‌الفنزويلي ووزيرة النفط، اليمين رسمياً، اليوم الاثنين، رئيسة مؤقتة للبلاد، إذ مثل الرئيس نيكولاس مادورو ⁠أمام محكمة في نيويورك بتهم تتعلق بالمخدرات، وذلك بعد أن عزلته إدارة ⁠ترامب من السلطة في إجراء عسكري مطلع الأسبوع.

وأدت رودريجيز، وهي محامية عمالية تبلغ ​56 عاماً، ومعروفة بعلاقاتها ​الوثيقة بالقطاع ​الخاص وإخلاصها للحزب الحاكم، اليمين أمام ‌شقيقها خورخي ‌رئيس ⁠الجمعية الوطنية.

وأدى اليمين اليوم أيضاً 283 نائباً انتُخبوا في مايو الماضي. ويصنف ​عدد ​قليل منهم فقط على أنهم من المعارضة، إذ ‍قاطع معظم أفراد المعارضة الانتخابات، لا سيما المجموعة التي تديرها ماريا كورينا ماتشادو الحائزة على جائزة نوبل.

وكانت ‍النائبة الوحيدة التي لم تحضر هي السيدة الأولى سيليا فلوريس التي تحتجزها الولايات المتحدة.



