ترامب ينشر أول صورة لمادورو بعد الاعتقال

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حسابه على منصة تروث سوشيال صورة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بعد اعتقاله على متن السفينة الحربية يو إس إس إيو جيما.

ويمكن رؤية مادورو، البالغ من العمر 63 عاماً، واقفاً على متن حاملة الطائرات يو إس إس إيو جيما - وهي حاملة طائرات ضخمة متمركزة في منطقة البحر الكاريبي - أثناء نقله إلى نيويورك.

وشوهد الرئيس الفنزويلي وهو يرتدي واقيات للأذنين وعصابة سوداء سميكة على عينيه، وفي يديه زجاجة ماء.

وبحسب صحيفة ذا صن، تم القبض على مادورو وزوجته سيليا فلوريس من قبل قوة دلتا، وهي وحدة المهام الخاصة النخبوية التابعة للجيش الأمريكي، في الساعات الأولى من صباح يوم السبت.

توم "سحب الزوجين من غرفة نومهما" بينما شنت طائرات الهليكوبتر من طراز بلاك هوك وشينوك غارات جوية عسكرية على كاراكاس.

وقال ترامب في وقت سابق من اليوم إنه منح مادورو خيار الاستسلام سلمياً. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت إن الولايات المتحدة وجهت ضربات إلى فنزويلا واعتقلت رئيسها نيكولاس مادورو الذي حكم ‌البلاد لفترة طويلة، وذلك في أكبر تدخل مباشر تُقدم عليه واشنطن في أمريكا اللاتينية منذ غزو بنما عام 1989.

وكتب ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال "نجحت الولايات المتحدة الأمريكية في تنفيذ ضربة واسعة النطاق ضد فنزويلا وزعيمها الرئيس نيكولاس مادورو، الذي اُعتقل هو وزوجته واقتيدا إلى خارج البلاد".

وقبيل الغارات التي وقعت خلال الليل، وجهت واشنطن اتهامات لمادورو بإدارة "دولة مخدرات" وتزوير انتخابات عام 2024.

ونفى مادورو (63 عاما)، الذي اختاره الرئيس الراحل هوجو تشافيز لخلافته عام 2013، هذه الادعاءات، وقال إن واشنطن تريد السيطرة على احتياطي النفط الفنزويلي، وهو الأكبر في العالم.