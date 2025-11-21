إخلاء مقر مؤتمر المناخ "كوب30" بعد حريق تسبب في تعطيل سير المفاوضات

قال مسؤولون إن حريقاً أدى إلى إخلاء المقر الذي ينعقد فيه مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب30) في مدينة بيليم بالبرازيل، اليوم الخميس، جرت السيطرة عليه، لكن لم يتضح بعد هل ستعود الوفود المشاركة على الفور لمواصلة المفاوضات.

وأكد وزير السياحة البرازيلي للصحفيين في مقر انعقاد المؤتمر أن الحريق تحت السيطرة ولم يصب أي أحد بأذى، لكنه تساءل حول إمكانية عودة الوفود اليوم أو غداً الجمعة للمكان لمواصلة المفاوضات.

وأكد منظمو القمة السيطرة على الحريق، مضيفين أن مسؤولي الإطفاء أمروا بإخلاء المقر بالكامل.

وذكرت هيئة المناخ التابعة للأمم المتحدة أن خدمة الإطفاء ستجري فحوصات السلامة، ومن المتوقع أن تدلي بإفادة في وقت لاحق اليوم.

ووقع الحريق في خضم نشاط مكثف خلال المؤتمر التي يتسمر لأسبوعين، مما أدى إلى عرقلة سير المفاوضات الجارية داخل مقر الانعقاد.

وهرعت الوفود والمراقبون والصحفيون إلى مخارج المقر بعد أن حملوا ما استطاعوا من الحقائب والمتعلقات، بينما تراصت الشرطة لمنع أي شخص من الاقتراب من المنطقة التي أبلغ عن اندلاع الحريق فيها.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون ألسنة اللهب والدخان تتصاعد داخل المقر، وهو مركز مؤتمرات أقيم في موقع مطار سابق.