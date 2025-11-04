"لن يحدث".. رد رئيسة المكسيك عن شن عمل عسكري أمريكي في بلادها

قالت رئيسة المكسيك كلاوديا شينبوم اليوم الثلاثاء إن شن عمل عسكري أمريكي داخل بلادها "لن يحدث"، وذلك مع تكثيف الولايات المتحدة جهودها العسكرية في أمريكا اللاتينية خلال الأشهر القليلة الماضية.

وجاءت تعليقات شينبوم ردا على تقرير نشرته شبكة إن.بي.سي نيوز "الاثنين" وأفاد بأن الولايات المتحدة بدأت التخطيط لمهمة جديدة لمكافحة عصابات المخدرات داخل المكسيك وإرسال قوات وضباط مخابرات إليها.

وأضافت شينبوم خلال مؤتمر صحفي "لن يحدث ذلك. ليس لدينا تقارير تفيد بأن ذلك سيحدث... وإلى جانب ذلك، نحن لا نوافق على ذلك".

ورفضت شينبوم مرارا تنفيذ أعمال عسكرية أمريكية داخل المكسيك، من بينها عروض من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإرسال قوات للمساعدة في مكافحة عصابات المخدرات.

ومنذ أوائل سبتمبر، أسفرت هجمات أمريكية على سفن يشتبه في أنها تهرب المخدرات في شرق المحيط الهادي والبحر الكاريبي عن مقتل العشرات.

واتهمت إدارة ترامب القتلى بأنهم مهربو مخدرات، دون أن تقدم أدلة على ذلك.







