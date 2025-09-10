كندا تقيّم علاقاتها مع إسرائيل بعد الاعتداء على الدوحة

قالت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند اليوم "الأربعاء" إن بلادها تُقيّم علاقاتها مع إسرائيل في أعقاب هجومها الثلاثاء على قيادات حماس في قطر.

وأكدت أناند أن بلادها تعتبر هذا الهجوم غير مقبول، لا سيما في ظل مساعي قطر للتوسط من أجل السلام في الشرق الأوسط.

أدلت أناند بتعليقاتها عندما سُئلت عما إذا كانت كندا ستحذو حذو المفوضية الأوروبية، التي قالت إنها ستقترح تعليق تدابير متعلقة بالتجارة في اتفاق الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل.

وأضافت للصحفيين على هامش اجتماع للحزب الليبرالي الحاكم "نُقيّم علاقتنا مع إسرائيل".

وعندما سُئلت تحديدا عما إذا كانت كندا تدرس فرض أي نوع من العقوبات على إسرائيل، أجابت "سنواصل تقييم خطواتنا التالية".







