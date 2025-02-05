الأرجنتين تعلن عزمها الانسحاب من منظمة الصحة العالمية

أعلن متحدث باسم الرئيس الأرجنتيني اليميني الشعبوي خافيير ميلي، أن الأرجنتين ستنسحب من منظمة الصحة العالمية بسبب سوء التعامل مع جائحة فيروس كورونا.

ويأتي هذا القرار بعد أسبوعين من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في اليوم الأول من ولايته الرئاسية الثانية أن الولايات المتحدة ستنسحب من المنظمة الأممية.

وقال المتحدث باسم الحكومة مانويل أدورني في مؤتمر صحفي إن "الرئيس خافيير ميلي وجه وزير الخارجية جيراردو ويرثين بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية".

ومثل ترامب، قال المتحدث باسم ميلي إن الحكومة الأرجنتينية لديها خلافات عميقة مع منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق باستجابتها لجائحة فيروس كورونا.

وقال ادورني "نحن الأرجنتينيون لن نسمح لأي منظمة دولية بأن تتدخل في سيادتنا وبالتاكيد في صحتنا".



