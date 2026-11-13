رداً على ترامب.. رئيسة المكسيك: لا توجد قوافل مهاجرين متجهة إلى أمريكا

نفت الرئيسة ​المكسيكية كلاوديا شينبوم اليوم الجمعة توجه أي قوافل للمهاجرين نحو الحدود ⁠الشمالية مع الولايات المتحدة.

وقالت شينبوم إن هناك قافلتين ‌للمهاجرين في المكسيك. وأضافت: "انفضت إحداهما في ‌الطريق، وعاد معظم ‌أفرادها بالفعل إلى ‌بلدانهم الأصلية، أما ‌الأخرى فهي في مرحلة ​التجمع ‌فقط".

وقالت ​شينبوم في ⁠مؤتمرها الصحفي الصباحي اليومي "لا توجد ​حاليا أي ⁠قافلة تمر ⁠عبر بلدنا في طريقها ⁠إلى الحدود (الأمريكية)".

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، بزيادة الرسوم الجمركية على المكسيك ‌للمثلين إذا لم تمنع ​المهاجرين من الوصول إلى الحدود الأمريكية.