رداً على ترامب.. رئيسة المكسيك: لا توجد قوافل مهاجرين متجهة إلى أمريكا

نفت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينبوم اليوم الجمعة توجه أي قوافل للمهاجرين نحو الحدود الشمالية مع الولايات المتحدة.
وقالت شينبوم إن هناك قافلتين للمهاجرين في المكسيك. وأضافت: "انفضت إحداهما في الطريق، وعاد معظم أفرادها بالفعل إلى بلدانهم الأصلية، أما الأخرى فهي في مرحلة التجمع فقط".
وقالت شينبوم في مؤتمرها الصحفي الصباحي اليومي "لا توجد حاليا أي قافلة تمر عبر بلدنا في طريقها إلى الحدود (الأمريكية)".
وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، بزيادة الرسوم الجمركية على المكسيك للمثلين إذا لم تمنع المهاجرين من الوصول إلى الحدود الأمريكية.