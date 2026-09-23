ماتشادو تفشل في دخول فنزويلا خلال وجود الرئيسة المؤقتة في نيويورك

حاولت رئيسة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو العودة إلى بلادها ثلاث مرات خلال الـ24 ساعة الماضية، ولكنها لم تتمكن من إكمال الرحلة.

وحاولت ماتشادو السفر من بنما إلى فنزويلا من خلال طرق مختلفة، بحسب مصدر على دراية مباشرة بخططها. وجاءت المحاولات خلال زيارة القائمة بأعمال الرئيس ديلسي رودريجيز لنيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث التقت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف المصدر أن الجهود اشتملت على خطط للسفر بحراً وجواً إلى جزيرتي أروبا وكوراساو قبل المواصلة بحراً. وأول مرة تحدثت فيها شبكة "إن تي إن 24 " الكولومبية عن المحاولات في وقت سابق أمس الثلاثاء.

وتؤكد المحاولات الفاشلة التي قامت بها أشهر سياسية فنزويلية على العقبات التي تواجهها فيما تسعى للعب دور في المرحلة الانتقالية المدعومة من الولايات المتحدة عقب القبض على نيكولاس مادورو في يناير. كما تلقي الضوء على المسارات المختلفة التي تسلكها ماتشادو ورودريجيز فيما تعزز واشنطن تعاملها مع الرئيسة المؤقتة بينما تنأى بنفسها عن رئيسة المعارضة.





