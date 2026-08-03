كوبا تغرق في ظلام دامس بعد تعطل شبكة الكهرباء

أعلنت الشركة الحكومية ​المشغلة لشبكة الكهرباء في كوبا أن الشبكة ‌تعرضت ​لعطل في وقت متأخر من أمس الأحد مما أغرق البلد الذي يبلغ تعداد سكانه نحو 10 ملايين في الظلام، مع تكرار انقطاع التيار ⁠الكهربائي.

ويأتي هذا الانقطاع في أعقاب ثلاثة انقطاعات للتيار الكهربائي على مستوى البلاد في يوليو، في الوقت ‌الذي يزيد فيه الحصار النفطي الذي تفرضه الولايات المتحدة من الضغوط على البنية ‌التحتية المتقادمة للطاقة في البلاد.

ولم يقدم ‌الاتحاد الكوبي للكهرباء مزيداً من التفاصيل ‌حول الوضع في ‌منشوراته على موقعي إكس وفيسبوك.

وتصاعدت الضغوط على نظام ​الطاقة في ‌الوقت الذي ​تكافح فيه كوبا لتأمين واردات ⁠الوقود.

وفقدت كوبا مصدراً رئيسياً للوقود بعد الحصار النفطي الذي فرضه الرئيس الأمريكي ​دونالد ⁠ترامب، ⁠عقب إطاحة الولايات المتحدة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في الثالث من يناير كانون ⁠الثاني. ولطالما كانت فنزويلا المورد الرئيسي للنفط لكوبا، كما توقفت الواردات من المكسيك أيضاً وسط ضغوط أمريكية متزايدة. وتتزامن أزمة الكهرباء مع انفتاح حذر لقطاع الطاقة ‌الكوبي الخاضع لرقابة مشددة، مدفوعا بنقص الوقود والعقوبات الأمريكية ​الشديدة.

وأجازت هافانا في الآونة الأخيرة أول مشروع لاستيراد الوقود بدعم أجنبي، وسمحت لنحو 200 شركة كوبية بالمشاركة في ​توزيع الوقود بالجملة.



