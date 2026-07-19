لماذا ألغت رئيسة المكسيك رحلتها إلى نهائي المونديال?

تسببت جودة الهواء السيئة والظروف الجوية في نيويورك في تعطيل خطط سفر الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم لحضور المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم بين الأرجنتين وإسبانيا يوم الأحد.

وتأجلت رحلة شينباوم من مدينة كانكون إلى نيويورك لمدة ساعتين مساء أمس السبت، قبل أن تلغى بالكامل بسبب الدخان الذي غطى أجواء نيويورك نتيجة حرائق الغابات التي اندلعت في كندا خلال الأيام الماضية.

وذكرت الحكومة المكسيكية أن الرئيسة سافرت في نهاية المطاف إلى نيويورك خلال ساعات الليل على متن طائرة تابعة لوزارة الدفاع المكسيكية، ووصلت فجر الأحد.

وكانت شينباوم تلقت في وقت سابق دعوة مفاجئة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحضور المباراة النهائية، التي تقام في إيست راذرفورد بولاية نيوجيرسي. ومن المقرر أن تحضر المباراة إلى جانب رئيس وزراء كندا مارك كارني، ممثل الدولة الثالثة المستضيفة لكأس العالم.

وتشهد العلاقات بين المكسيك والولايات المتحدة توترًا بسبب ملفات التجارة والأمن. وحتى الآن، لم تلتق شينباوم بترامب سوى مرة واحدة، وذلك على هامش قرعة كأس العالم التي أُجريت في واشنطن في ديسمبر الماضي.