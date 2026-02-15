كندا تضخ 500 مليار دولار لتوطين صناعاتها الدفاعية

تعتزم كندا إنفاق المزيد من ميزانيتها الدفاعية المتنامية على الشركات المحلية في ظل استراتيجية للصناعات الدفاعية ترمي إلى استثمار ما يربو على 500 مليار دولار كندي (369 مليار دولار أمريكي) على مدار عقد، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

وترغب الحكومة في زيادة عائدات صناعة الدفاع الكندية ثلاثة أمثال، وتعزيز صادرات الدفاع بنسبة 50 % وتوفير125 ألف وظيفة على مدار 10 سنوات.

ومن ضمن ركائز هذه السياسة هدف لرفع حصة استحواذات الدفاع المقدمة إلى الشركات الكندية إلى 70 %، في تحول كبير من دولة اعتادت لأمد طويل على المقاولين العسكريين الأمريكيين في كثير من معداتها.

وخطط كارني للكشف عن الاستراتيجية الأسبوع الماضي لكنه أجلها بعد إحدى حوادث إطلاق النار الجماعي الأكثر دموية في التاريخ الكندي، التي وقعت في مقاطعة بريتيش كولومبيا.