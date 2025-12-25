انتخابات أفريقيا الوسطى.. صراع على الرئاسة في "بلد اليورانيوم"

يسعى رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، فوستان أركانج تواديرا، إلى الفوز بولاية ثالثة في الانتخابات المقررة يوم الأحد، مرتكزاً في حملته على المكاسب الأمنية التي تحققت بدعم من قوات روسية ورواندية. ويرى محللون أن تواديرا، الذي يواجه ستة مرشحين من المعارضة أبرزهم أنيست دولوجويل، يمتلك حظوظاً قوية للفوز نتيجة سيطرته الواسعة على مؤسسات الدولة.

ومن شأن فوز تواديرا أن يعزز مصالح روسيا التي قدمت مساعدات أمنية مقابل الوصول إلى موارد الذهب والألماس، فيما يلوح الرئيس بفتح الباب للاستثمار في احتياطيات الليثيوم واليورانيوم. وكان عالم الرياضيات البالغ من العمر 68 عاماً قد تولى السلطة عام 2016 عقب أزمة طائفية حادة أدت لنزوح 20% من السكان، وهو يحاول الآن ترسيخ صورته كصانع للسلام بعد إضعاف التمرد بمساعدة الحلفاء الخارجيين.

في المقابل، تندد المعارضة بالاستفتاء الدستوري لعام 2023 الذي ألغى الحد الأقصى لفترات الرئاسة، معتبرة إياه خطوة نحو "الرئاسة مدى الحياة". ويتهم الخصوم النظام بالفشل في تحسين معيشة 5.5 مليون نسمة، حيث وصف المرشح دولوجويل اقتصاد البلاد بأنه "في حالة خراب" والبنية التحتية بأنها متهالكة تماماً.

ومن المقرر إعلان النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية والتشريعية بحلول الخامس من يناير المقبل. وفي حال عدم حسم النتيجة من الجولة الأولى، ستُجرى جولة إعادة رئاسية في 15 فبراير، تليها جولة الإعادة للانتخابات التشريعية في الخامس من أبريل.