اقتحام مطار نيروبي..فوضى عارمة أثناء استقبال جثمان زعيم المعارضة أودينجا

اقتحم آلاف المشيعين مطار نيروبي الدولي لفترة وجيزة اليوم الخميس، وهو ما تسبب في تعطيل لمراسم تشييع زعيم المعارضة المخضرم رايلا أودينجا، فيما شهدت الطرق المجاورة تدفقاً أيضاً للحشود وحاولت اقتحام مبنى البرلمان.

كان أودينجا، الذي توفي أمس الأربعاء عن عمر ناهز 80 عاماً خلال تلقيه العلاج في الهند، شخصية بارزة في السياسة الكينية منذ عشرات الأعوام، إذ كان أحد رموز المعارضة وسجيناً سياسياً سابقاً وترشح للرئاسة خمس مرات لم يفز في أي منها.

ومع خروج أنصار أودينجا إلى الشوارع، توجه الرئيس ويليام روتو ومسؤولون آخرون إلى المطار لاستقبال جثمانه بمراسم عسكرية.

لكن أحد مراسلي رويترز أفاد وأظهرت لقطات مصورة أن عدداً من المشيعين اجتاح المطار من ناحية المدرج في أثناء إخراج النعش من الطائرة، مما عطل سير المراسم. تراجع المشيعون لاحقاً عن الطائرة، لكن الفوضى تسببت في تعليق العمليات بالمطار لساعتين.

وفي مكان آخر، تسلق بعض أنصار أودينجا بوابات البرلمان، إذ كانت الحكومة قد حددت موعداً لإلقاء الجمهور النظرة الأخيرة عليه هناك، وقال حزبه إنه تم تغيير مكان الجنازة إلى ملعب رياضي في نيروبي.