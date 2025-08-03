ترامب يجدد اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء

وأكد ترامب، في برقية إلى ملك المغرب محمد السادس بمناسبة عيد العرش، وهي مناسبة وطنية تجسد الولاء والارتباط العميق بين العرش والشعب في المغرب، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، وتدعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي مصداقية والواقعي، باعتباره الأساس الوحيد من أجل تسوية عادلة ودائمة لهذا النزاع، حسبما ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء، أمس.
وقال ترامب: «معاً نعمل على المضي قدماً بأولوياتنا المشتركة من أجل السلام والأمن في المنطقة، لاسيما بالاعتماد على اتفاقات أبراهام، ومكافحة الإرهاب، وتوسيع نطاق التعاون التجاري بما يعود بالنفع على الأمريكيين والمغاربة على حد سواء».
وخلص الرئيس الأمريكي إلى القول: «وإنني أتطلع إلى مواصلة تعاوننا من أجل تعزيز الاستقرار والأمن والسلام على الصعيد الإقليمي».
وذكر حينها بيان للبيت الأبيض، أن الولايات المتحدة تؤكد كما ذكرت الإدارات السابقة دعمها لاقتراح المغرب للحكم الذاتي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع على أراضي الصحراء.