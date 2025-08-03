ترامب يجدد اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تأكيد اعتراف واشنطن بالسيادة المغربية على الصحراء، ودعمها للمقترح المغربي للحكم الذاتي باعتباره الأساس الوحيد من أجل تسوية عادلة ودائمة لهذا النزاع.

وأكد ترامب، في برقية إلى ملك المغرب محمد السادس بمناسبة عيد العرش، وهي مناسبة وطنية تجسد الولاء والارتباط العميق بين العرش والشعب في المغرب، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، وتدعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي مصداقية والواقعي، باعتباره الأساس الوحيد من أجل تسوية عادلة ودائمة لهذا النزاع، حسبما ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء، أمس.

وبعدما عبّر عن التهنئة باسم الولايات المتحدة إلى الملك محمد السادس والشعب المغربي، أكد ترامب أن الولايات المتحدة تولي أهمية كبيرة للشراكة القوية والدائمة التي تربطنا بالمغرب.

وقال ترامب: «معاً نعمل على المضي قدماً بأولوياتنا المشتركة من أجل السلام والأمن في المنطقة، لاسيما بالاعتماد على اتفاقات أبراهام، ومكافحة الإرهاب، وتوسيع نطاق التعاون التجاري بما يعود بالنفع على الأمريكيين والمغاربة على حد سواء».

وخلص الرئيس الأمريكي إلى القول: «وإنني أتطلع إلى مواصلة تعاوننا من أجل تعزيز الاستقرار والأمن والسلام على الصعيد الإقليمي».

وفي ديسمبر 2020، أعلن البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة «باتت اعتباراً من اليوم تعترف بالسيادة المغربية على كامل أراضي الصحراء».

وذكر حينها بيان للبيت الأبيض، أن الولايات المتحدة تؤكد كما ذكرت الإدارات السابقة دعمها لاقتراح المغرب للحكم الذاتي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع على أراضي الصحراء.