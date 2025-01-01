ليبيا تتجه نحو تشكيل حكومة موحدة الشهر الجاري

تستقبل ليبيا العام 2025 بعدد من المشاريع المهمة أبرزها تشكيل حكومة موحدة لقيادة المرحلة القادمة ولطي صفحة الانقسام السياسي التي تمر بها البلاد منذ العام 2014.

وقال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إن عملية تشكيل حكومة موحدة جديدة تسير بخطى ثابتة وبالتنسيق الكامل مع مجلس الدولة، وأضاف أن اختيار رئيس الحكومة سيتم عبر عملية شفافة في جلسة معلنة لمجلس النواب، مع الترحيب بحضور بعض الأطراف المعنية لضمان نزاهة الإجراءات،

وأشار صالح إلى زيارة مرتقبة ستؤديها مجموعة من أعضاء مجلس الدولة إلى مدينة القبة (شرق) الأسبوع المقبل لمناقشة الخطوات النهائية المتعلقة بتشكيل الحكومة والملفات الوطنية الأخرى.

ورجحت مصادر مطلعة لـ«البيان» أن ينجح مجلسا النواب والدولة في اختيار الشخصية التي ستتولى تشكيل الحكومة القادمة قبل نهاية يناير الجاري وأن هناك محاولات جدية للتنسيق مع البعثة الأممية في كل ما يتعلق بخارطة طريق المرحلة القادمة، وخاصة من حيث تشكيل الحكومة وإطلاق الماراثون الانتخابي.

وبحسب عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، فإن شهر يناير الجاري سيكون مليئاً بالزخم بين أعضاء مجلسي النواب والدولة الذي ستوجهون نحو تشكيل حكومة مصغرة مهمتها الإشراف على انتخابات تكون نتائجها مقبولة.

وتأتي مساعي مجلسي النواب والدولة لتشكيل حكومة موحدة بالتزامن مع تفعيل مبادرة القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا ستيفاني خوري التي تشمل تشكيل لجنة فنية من خبراء ليبيين، لوضع خيارات تفضي إلى معالجة القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية، وخيارات لكيفية الوصول إلى الانتخابات في أقصر وقت ممكن.