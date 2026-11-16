تصعيد أمني جديد في ليبيا.. الزنتان تعيد شبح المواجهة



عاد التوتر الأمني إلى واجهة الأحداث في غرب ليبيا، حيث تعثرت جلسة مجلس النواب الليبي المقررة في مدينة الزنتان غرب البلاد، الاثنين، بعدما حالت إجراءات أمنية مشددة دون وصول النواب إليها، إثر انتشار قوة مسلحة داخل مطار المدينة منذ ساعات الفجر الأولى، ولم يكن التعثر مجرد خلاف إجرائي حول مكان انعقاد اجتماع تشريعي، بل حملت مؤشرات مقلقة على عودة التوترات الأمنية إلى واجهة المشهد الليبي، في بلد لا تزال جراح الانقسام السياسي والعسكري فيه مفتوحة، ولا تزال فيه المؤسسات الرسمية عاجزة عن ممارسة صلاحياتها بعيداً عن حسابات القوى المسلحة ومناطق النفوذ.

ففي تطور يعيد إلى الأذهان سنوات المواجهات والانقسامات، دخلت قوة مسلحة تابعة للواء الرابع الموالي للمجلس الرئاسي إلى مطار الزنتان لتأمينه ومنع هبوط أي طائرة مدنية أو عسكرية دون إذن مسبق، ما قطع الطريق أمام سفر عدد من النواب من مدينة بنغازي إلى الزنتان للمشاركة في الجلسة التي كانت مخصصة لمناقشة ملف توحيد المرتبات.

ويأتي تعثر اجتماع الزنتان بعد أن عقد مجلس النواب جلسته السابقة في مدينة سبها جنوب البلاد وقرر الانتقال إلى الزنتان ضمن خطة لتدوير جلساته بين المدن الليبية، لكن ظهر حراك شعبي رافض لاستضافة المدينة هذا الاستحقاق التشريعي؛ إذ أعلن مواطنون من مدينة الزنتان رفضهم عقد جلسة البرلمان في مدينتهم خلال الظروف الراهنة، في ظل وجود تباين واسع بين مكونات المجتمع المحلي بشأن استضافة الجلسة.

وكان من المقرر أن يستكمل مجلس النواب خلال الجلسة مناقشة عدد من القوانين والملفات، قبل أن تنتهي الترتيبات الخاصة بانعقادها في الزنتان إلى الإلغاء، على أن تُعقد الجلسة المقبلة في بنغازي.

الانقسام السياسي

ويعكس تعثر انعقاد الجلسة في الزنتان تأثير الانقسام السياسي والعسكري في عمل المؤسسات الليبية وقدرتها على أداء مهامها في مختلف مناطق البلاد. حيث تتقاطع القوى السياسية في الساحة الليبية مع تحالفاتها من الميليشيات العسكرية، فتتشابك السياسة مع القوة العسكرية لتنتج وضعاً مقلقاً.

وتتجاوز خطورة الحادثة مسألة تعطيل اجتماع برلماني، لتكشف مجدداً هشاشة التفاهمات بين مراكز السلطة في ليبيا، وتداخل الصلاحيات السياسية والعسكرية، حيث تحولت حرية تنقل النواب وعقد جلساتهم إلى موضع نزاع بين المؤسسات والقوى الأمنية المتنافسة.

إرث

كما أن الزنتان ليست مجرد موقع جغرافي لاستضافة جلسة برلمانية؛ فهي مدينة تحمل إرثاً ثقيلاً من التوازنات العسكرية والسياسية، وتعيش بدورها تباينات داخلية بشأن استضافة المجلس، وسط تحذيرات محلية من تحويل المدينة إلى ساحة جديدة لتصفية الحسابات السياسية وإعادة إنتاج الانقسامات.

وفي خضم هذا التصعيد، دخلت بعثة الأمم المتحدة على خط الأزمة، محذرة من الإجراءات التي تعرقل عمل المؤسسات السيادية أو تقيد حرية الحركة، وداعية إلى معالجة الخلافات عبر الحوار والآليات القانونية بعيداً عن التصعيد.