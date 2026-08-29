أوغندا تعلن وفاة أصغر ملك في العالم عن 34 عاماً

أعلن رئيس وزراء أوغندا اليوم الجمعة، عن وفاة ملك مملكة تورو التقليدية ، أويو نيمبا كابامبا إيجورو روكيدي الرابع، عن عمر 34 عاما، في خبر صدم الرأي العام المحلي.

وكان الملك أويو قد اعتلى العرش وهو في الثالثة من عمره، وسُجل اسمه في موسوعة جينيس للأرقام القياسية العام الماضي بصفته أصغر ملك حاكم في العالم، في إنجاز استثنائي جعله محط أنظار العالم.

ويُذكر أن الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني أعاد العمل بالنظام الملكي التقليدي في البلاد الواقعة في شرق القارة الأفريقية، بعد أن كان الرئيس السابق ميلتون أوبوتي قد ألغاه في ستينيات القرن الماضي، في خطوة أعادت للأسر الحاكمة مكانتها الرمزية في المجتمع الأوغندي.

وبموجب القانون الأوغندي، يُمنع الملوك الحاليون من ممارسة أي نشاط سياسي، ويقتصر دورهم على المشاركة في حملات التوعية بالقضايا الاجتماعية مثل حماية البيئة والصحة العامة، إضافة إلى تولي مهام احتفالية تتعلق بتنصيب زعماء العشائر.

ولاقت وفاة الملك الشاب اهتماما واسعا في وسائل الإعلام الأوغندية، من تلفزيونات وصحف ومنصات تواصل اجتماعي، لما كان يتمتع به الفقيد من شخصية رياضية واهتمام بالشؤون البيئية، مما جعله قريبًا من قلوب الكثيرين داخل مملكته وخارجها.