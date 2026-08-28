أسرع موجة انتشار لفيروس إيبولا في التاريخ تمتد إلى منطقتين صحيتين جديدتين في الكونغو

أظهرت أحدث بيانات حكومية كونغولية اليوم الجمعة، امتداد أسرع موجة انتشار لفيروس إيبولا في التاريخ إلى منطقتين صحيتين جديدتين في شرق الكونغو، ليصل إجمالي عدد المناطق المتضررة الآن إلى 60 منطقة.

وأفادت بيانات وزارة الصحة بأن المنطقتين هما بيينا ومانجوريدجيبا، في إقليم نورث كيفو، حيث بلغ معدل الوفيات من جراء الإصابة بالفيروس أعلى من المعدل الإجمالي البالغ 48 %، ويرجع ذلك جزئياً إلى تأخر جهود الاستجابة.

وقالت الوزارة إن التفشي شهد تسجيل 5794 حالة إصابة مؤكدة، بينها 2786 وفاة، فيما ينتشر بسرعة غير مسبوقة تفوق جهود رصده وإبطائه.