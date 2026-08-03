المغرب يعلّق على أحداث سبتة ومليلية

أكدت وزارة الداخلية المغربية أن شبكات تهريب المهاجرين ونشر المعلومات المضللة كانت وراء التدفق الكبير للمهاجرين غير النظاميين نحو مدينتي سبتة ومليلية، مشيرة إلى أن نحو 40 ألف شخص حاولوا العبور إلى سبتة، فيما سعى 1135 آخرون لدخول مليلية خلال الأحداث الأخيرة.

وأوضحت الوزارة أن محاولات العبور الجماعي أسفرت عن مصرع 10 أشخاص، في ظل التدافع والمخاطر المرتبطة بعمليات الهجرة غير النظامية.

وشددت الداخلية المغربية على التزام المملكة بمواصلة تعزيز التنسيق والتعاون الدولي لمكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر.