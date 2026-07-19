تعرض عمال للإشعاع في محطة كويبرج النووية بجنوب أفريقيا

قال وزير الطاقة في جنوب أفريقيا، كجوسينتشو راموكجوبا، في إيجاز صحفي اليوم الأحد إن عدة عمال في محطة كويبرج للطاقة النووية بجنوب أفريقيا قد تعرضوا للإشعاع أثناء أعمال صيانة، وذلك خلال ثلاثة حوادث وقعت على مدار الأسابيع الأخيرة.

وأوضح راموكجوبا أن هذه الحوادث ظلت محصورة داخل المنشأة، مؤكدا عدم تسرب أي مواد مشعة إلى البيئة المحيطة، وأنه لم يكن هناك أي خطر على الإطلاق يهدد سكان المناطق المجاورة.

ووقعت الحوادث في المحطة الواقعة على بعد نحو 30 كيلومترا شمال مدينة كيب تاون، وذلك في 30 يونيو و2 و7 يوليو.

وأرجع الوزير السبب إلى انقطاع مؤقت في التيار الكهربائي أدى إلى تعطل أنظمة التهوية في المحطة.

وأكد الوزير أن الجرعات الإشعاعية التي تلقاها العمال كانت منخفضة، وأقل من حجم التعرض الإشعاعي الناتج عن فحص روتيني بالأسعة السينية (إكس راي) للأسنان.