وفاة 20 تلميذاً بتحطم حافلة في أوغندا

لقي عشرون تلميذاً حتفهم إثر ​تحطم حافلة كانت تقلهم أثناء عودتهم من رحلة إلى بعض الشلالات في شرق أوغندا في وقت متأخر أول من أمس الخميس.

وقالت السلطات في أوغندا إن المأساة دفعت الحكومة إلى حظر جميع ⁠الرحلات المدرسية اعتباراً من أمس الجمعة، وسط موجة من الحزن ومنشورات على الإنترنت تطالب بمعايير أمان أفضل.

وذكرت الشرطة في منشور على منصة إكس، أن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن السائق فقد السيطرة على الحافلة، فانحرفت عن الطريق وانقلبت بعد اصطدامها بصخرة كبيرة.

وأضافت الشرطة أن الحافلة، التابعة لمدرسة (كينج ‌ديفيد جونيور) في العاصمة كمبالا، كانت في طريق العودة من ​رحلة تعليمية إلى شلالات ​سيبي، قبل أن تتحطم ⁠في قرية تشيكواتيت بإقليم كابشوروا. وقال مسؤولون إن شخصاً بالغاً آخر لقي حتفه، ​وأصيب ⁠ثلاثة بالغين وأطفال عدة.

وفي أكتوبر من العام الماضي، لقي 46 شخصاً حتفهم في حادث حافلة على أحد الطرق السريعة الرئيسية في البلاد بين العاصمة ومدينة جولو شمال البلاد. وقالت وكالة ​حكومية، أمس إن وزير التعليم كريسوستوم مويينجو أوقف جميع الرحلات المدرسية والرحلات الاستكشافية، بأثر فوري وحتى إشعار آخر.