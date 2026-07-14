4 أضعاف الأرقام المعلنة.. الصحة العالمية تكشف الوجه المرعب لـ "إيبولا" في الكونغو

قال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، تشيكوي إيهيكويزو في جنيف اليوم الثلاثاء، إن العدد الحقيقي للإصابات بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد يتراوح بين ضعفين إلى أربعة أضعاف العدد المسجل رسمياً.

وحتى الآن، تم تأكيد أكثر من 1900 حالة عبر الفحوصات المخبرية، وتُوفي أكثر من 700 مريض.

وأوضح إيهيكويزو، بعد عودته من زيارة منطقة الأزمة، أن المشكلة الرئيسية تكمن في أن معظم الوفيات تحدث في المنازل وليس في المراكز الطبية.

وأشار إلى أنه من الممكن تعرض الأقارب للإصابة بالعدوى بسهولة من خلال رعايتهم للمرضى دون ارتداء ملابس واقية، لافتاً إلى أن 4 من كل 5 إصابات جديدة لا تظهر في قائمة المخالطين للمصابين بالفيروس، وهو ما يشير إلى وجود سلاسل عدوى غير مسجلة.

وحذر إيهيكويزو من أن المنظمة لم تتلقَّ سوى 40% من المبلغ البالغ 115 مليون دولار الذي طلبته للأشهر الستة الأولى، مؤكداً أن الكونغو في حاجة ماسة إلى مزيد من الدعم.