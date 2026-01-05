راهن على اعتقال مادورو.. شخص غامض يربح 1242٪ في ساعات

حقق حساب غامض على منصة Polymarket، سوق التنبؤات المعتمد على العملات المشفرة، أرباحا قياسية تجاوزت 400 ألف دولار بعد ساعات قليلة من القبض المفاجئ على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في عملية عسكرية أمريكية ليلية، ما أثار تساؤلات حول إمكانية استخدام معلومات داخلية.

وفقا للتقارير، ظهر الحساب لأول مرة في 27 ديسمبر 2025، وبدأ برهانات مركزة على موضوع واحد فقط: تدخل الولايات المتحدة في فنزويلا وإجبار مادورو على مغادرة السلطة بحلول 31 يناير 2026، وفقا لموقع brobible.

استثمر الحساب حوالي 35,000 دولار في الوقت الذي كانت فيه تقديرات السوق لاحتمالية التدخل الأمريكي لا تتجاوز 6٪، وبحلول صباح يوم السبت، وبعد إعلان الرئيس دونالد ترامب أن القوات الأمريكية قد قبضت على مادورو في عملية مفاجئة، ارتفعت قيمة الرهان إلى 436,759 دولارا، محققا عائدا استثنائيا بنسبة 1,242٪ في أقل من أسبوع.

ولم يكن الحساب وحيدا، حيث كشف محلل البلوكشين Lookonchain عن ثلاث محافظ أخرى راهنت على نتائج مشابهة قبل ساعات من اعتقال مادورو، جميعها أنشئت ومموّلة مسبقا، وسجلت أرباحا إجمالية بلغت 630,484 دولارا.

نشاط هذه الحسابات أثار جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتب عالم الأوبئة إريك فيغل-دينغ على منصة X: "تداول داخلي على مادورو… الحساب الغامض ربح أكثر من 150 ألف دولار عبر الرهان على الإطاحة به، اشترى مراكز 'نعم' بسعر 7 سنتات للسهم وأصبح الآن عند 99 سنتا بعد الغزو."

وظهرت تكهنات ساخرة تربط الحساب بابن الرئيس ترامب، بارون ترامب، على الرغم من عدم وجود أي دليل يثبت ذلك.

ومن المعروف أن دونالد ترامب الابن يعمل مستشارا استراتيجيا لمنصة Kalshi منذ يناير 2025، وانضم لاحقا للمجلس الاستشاري لـPolymarket بعد استثمار شركته برأسمال مغامر في الشركة.

وبحسب CBS News، فقد ناقش المسؤولون العسكريون الأمريكيون في البداية ضرب فنزويلا يوم عيد الميلاد، لكنهم غيروا المسار لملاحقة أهداف "داعش" في نيجيريا، قبل أن يتم إنشاء الحساب الغامض بعد يومين فقط.

أشار بعض المستخدمين إلى أن استخدام مؤشرات غير تقليدية، مثل تتبع طلبات بيتزا Domino’s حول البنتاغون، ساعد بعض المتداولين في توقع التحركات العسكرية. وادعى مستخدم X باسم @sweetcheeks أنه ربح 80,000 دولار بهذه الطريقة.

ردت منصة Kalshi على الجدل بالإشارة إلى أن قواعدها تحظر التداول باستخدام معلومات غير عامة، بينما لم تعلق Polymarket.

وفي خطوة تشريعية، يستعد النائب ريتشي توريس لتقديم مشروع قانون لمنع المسؤولين السياسيين من التداول في هذه الأسواق إذا كان لديهم معلومات غير متاحة للعامة.

توضح هذه الواقعة التداخل بين التداول في أسواق التنبؤ، والأحداث العسكرية، والمعلومات الداخلية، ما يفتح نقاشا واسعا حول الرقابة والقوانين المستقبلية لضمان نزاهة الأسواق وحماية المتداولين العاديين.