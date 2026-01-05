النفط قبل السياسة.. ترامب يضع إعادة إعمار فنزويلا فوق صناديق الاقتراع

ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأحد (بالتوقيت المحلي)، أن إجراء انتخابات جديدة في فنزويلا ليس أولوية في أعقاب الهجمات العسكرية الأمريكية على البلاد.

وقال ترامب: "سنقودها ونصلحها. وسنجري الانتخابات في الوقت المناسب، ولكن الأمر الأساسي هو الإصلاح. إنها دولة مدمرة".

وأضاف: "علينا القيام بشيء واحد في فنزويلا، وهو إعادتها. إنها دولة ميتة الآن".

وقال الرئيس الأمريكي إن شركات النفط ستضخ "استثمارات ضخمة من أجل إعادة بناء البنية التحتية" في فنزويلا.

وأوضح أن "الشركات مستعدة للعمل. ستدخل البلاد. ستعيد بناء البنية التحتية".

وقال ترامب إنه لم يتحدث مع نائبة الرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريجيز، التي تتولى حاليا منصب الرئيس بالوكالة بأوامر من المحكمة العليا لحين إجراء الانتخابات الجديدة.