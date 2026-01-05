ترامب يهدد بزيادة الرسوم الجمركية على الهند

أكد ⁠الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين على متن الطائرة ‌الرئاسية أن بلاده قد تزيد الرسوم الجمركية على الهند إذا لم تستجب نيودلهي لمطلبها بتقليص مشتريات النفط الروسي.

وذكر ترامب أمس الأحد أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا "مودي رجل ⁠جيد. وهو يعلم أنني لست سعيدا، ومن المهم أن يجعلني سعيدا".

وأجاب على سؤال حول مشتريات الهند من النفط الروسي ⁠بالقول "لديهم تجارة، ويمكننا زيادة الرسوم الجمركية عليهم بسرعة كبيرة للغاية".

ولم ترد وزارة التجارة الهندية على الفور على طلب للتعليق.

وزادت ​الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على الواردات ​الهندية لمثليها إلى 50 ​بالمئة العام الماضي لمعاقبتها على الشراء الكثيف للنفط الروسي. ورغم ‌الرسوم المرتفعة، ‌زادت صادرات ⁠الهند إلى الولايات المتحدة في نوفمبر.

وفي ظل البيانات التجارية المشجعة، تمسك المسؤولون الهنود بموقفهم المعارض لمطالب تجارية أمريكية ​وأبدوا مرونة ​محدودة في مجالات مثل الواردات الزراعية. وتظهر بيانات أن مشتريات الهند من النفط الروسي انخفضت.

وقالت مصادر ‍مطلعة لرويترز الأسبوع الماضي إن الهند طلبت من شركات التكرير الإفصاح بشكل أسبوعي عن مشتريات النفط الروسي والأمريكي، مضيفين أنهم يتوقعون أن تتراجع واردات الخام الروسي إلى أقل ‍من مليون برميل يوميا وسط سعي نيودلهي لإبرام اتفاق تجاري مع واشنطن.

وتحدث مودي إلى ترامب ثلاث مرات على الأقل عبر الهاتف منذ أن فرض الرسوم الجمركية، لكن المناقشات لم تفض ‍لنتائج حاسمة.