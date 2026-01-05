كوبا تعلن مقتل 32 من مواطنيها خلال عملية اعتقال مادورو

أعلنت ‌الحكومة الكوبية أمس الأحد أن 32 من مواطنيها قتلوا خلال الهجوم الأمريكي على فنزويلا لضبط الرئيس نيكولاس مادورو من أجل محاكمته في الولايات المتحدة.

وأعلنت كوبا الحداد ⁠يومي الخامس والسادس من يناير، وقالت إنه سيتم الإعلان عن ترتيبات الجنازة.

ولم يقدم بيان الحكومة الكوبية ⁠سوى القليل من التفاصيل، لكنه قال إن جميع القتلى من أفراد القوات المسلحة الكوبية وأجهزة مخابرات.

وقال البيان "وفاء لمسؤولياتهم المتعلقة ​بالأمن والدفاع، أدى مواطنونا واجبهم بكرامة وبطولة ​وسقطوا بعد مقاومة ​شرسة في قتال مباشر ضد المهاجمين أو نتيجة القصف ‌على المنشآت".

وفرت ‌كوبا بعض ⁠الأمن لمادورو منذ توليه السلطة. ولم يتضح عدد الكوبيين الذين كانوا يحرسون الرئيس الفنزويلي عندما لقوا حتفهم، كما لم ​يتضح ​عدد الذين لقوا حتفهم في أماكن أخرى.

كانت القوات الأمريكية قد ألقت القبض على ‍مادورو (63 عاما) وزوجته سيليا فلوريس في العاصمة الفنزويلية كراكاس يوم السبت الماضي ونقلتهما جوا إلى الولايات المتحدة.

ومادورو محتجز في مركز احتجاز في نيويورك في ‍انتظار مثوله أمام المحكمة اليوم الاثنين بتهم تتعلق بالمخدرات.

ووجهت الولايات المتحدة الاتهام إلى مادورو في عام 2020 بتهم تشمل التآمر في جرائم مرتبطة بالمخدرات. وينفى مادورو دائما ارتكاب أي ‍مخالفات.