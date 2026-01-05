طائرة تقل 200 شخص تهبط اضطرارياً في ميونخ بسبب رائحة احتراق

هبطت طائرة تابعة لشركة "إير فرانس" كانت متجهة إلى باريس اضطراريا في مدينة ميونخ الألمانية بعد ظهور رائحة احتراق داخلها.

وأكد متحدث باسم مطار ميونخ عدم وقوع إصابات، مضيفا أن الطائرة تمكنت من التحرك دون مساعدة خارجية إلى موقفها بعد الهبوط مساء أمس الأحد في تمام الساعة 19ر20، وقال: "كان الأمر بعيدا عن أن يكون دراميا".

وأوضح المتحدث أن الركاب نُقلوا مساء أمس مع أمتعتهم إلى فنادق، فيما لم يُعرف عددهم بدقة، لكنه أشار إلى أن الطائرة كانت تضم بالتأكيد أكثر من 200 شخص بالنظر إلى نوعها.

وكانت الطائرة قد أقلعت من العاصمة اللبنانية بيروت متجهة إلى مطار شارل ديجول في باريس. ولم يُعرف بعد سبب رائحة الاحتراق.

وقال المتحدث باسم مطار ميونخ صباح اليوم الاثنين إن "الطائرة ما زالت هنا"، مضيفا أن شركة الطيران ستتولى الأمر الآن.