بعد اعتقال مادورو.. ترامب يهدد بعملية عسكرية ضد كولومبيا

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد بالقيام بعمل عسكري ضد الحكومة ⁠الكولومبية، وقال للصحفيين إن مثل هذه العملية "تبدو جيدة بالنسبة ⁠لي".

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة "كولومبيا مريضة جدا أيضا، ويديرها ​رجل مريض يحب صنع ​الكوكايين وبيعه ​للولايات المتحدة، ولن يستمر في ذلك ‌طويلا"، ‌في ⁠إشارة واضحة إلى الرئيس الكولومبي جوستابو بيترو.

وردا على سؤال مباشر حول ​ما ​إذا كانت الولايات المتحدة ستنفذ عملية عسكرية ضد هذا البلد، أجاب ترامب "يبدو الأمر جيدا بالنسبة لي".

وجاءت هذه التعليقات بعد أن ألقت الولايات ‍المتحدة القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في هجوم جريء ونقلته إلى نيويورك لمواجهة اتهامات بتهريب المخدرات.