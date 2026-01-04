محكمة فنزويلية تكلف رودريغيز بتولي رئاسة البلاد مؤقتاً

كلفت المحكمة العليا في فنزويلا نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز بتولي القيادة المؤقتة للبلاد، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية مساء السبت.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة "ألقت القبض" على رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، في الساعات الأولى من صباح السبت في غارات جوية مفاجئة على أهداف متعددة في الأراضي الفنزويلية.

ووفقا للمدعية العامة الأمريكية بام بوندي، فقد تم نقل مادورو وزوجته سيليا فلوريس إلى الولايات المتحدة، حيث سيواجه كلاهما لوائح اتهام في نيويورك.

وفي تصريحات سبقت حكم المحكمة، خلال اجتماع لمجلس الدفاع الوطني، طالبت رودريغيز بالإفراج الفوري عن مادورو.

ووصفت رودريغيز مادورو بأنه "الرئيس الوحيد" لفنزويلا، ووصفت الهجوم الأمريكي بأنه "وصمة عار رهيبة" في العلاقات الثنائية.

وبصفتها وزيرة للخارجية بين عامي 2014 و2017، صاغت رودريغيز مسار المواجهة ضد الولايات المتحدة، وهو المسار الذي واصلته بصفتها نائبة للرئيس.