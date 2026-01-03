غوتيريش يدعو إسرائيل إلى إلغاء حظر منظمات الإغاثة الدولية

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم أمس الجمعة إسرائيل على إلغاء قرارها بوقف تراخيص عمل العشرات من منظمات الإغاثة الدولية.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن غوتيريش حذر من أن هذه الخطورة ستسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون.

وطالبت السلطات الإسرائيلية منظمات الإغاثة بالتسجيل اعتبارا من يوم الخميس أول يناير، وهو طلب ترفضه العديد من المنظمات باعتباره غير قانوني.

وطالبت وزارة الخارجية الإسرائيلية منظمات الإغاثة بوقف أنشطتها بحلول مارس. ويشمل هذا عمليات المنظمات في قطاع غزة، الذي دمرته الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وقد تأثرت 37 منظمة بالقرار الإسرائيلي، من بينها منظمة أطباء بلا حدود وأوكسفام.

وفي بيان مشترك أصدرته منظمة أوكسفام بالنيابة عن 53 منظمة دولية غير حكومية، دعت المنظمات إسرائيل إلى "الوقف الفوري لإجراءات إلغاء التسجيل ورفع الإجراءات التي تعيق المساعدات الإنسانية".

وأضاف البيان: "نحث الحكومات المانحة على استخدام كل النفوذ المتاح لضمان تعليق هذه الإجراءات والتراجع عنها".

وقالت منظمة أطباء بلا حدود في بيان منفصل إن تهديد إسرائيل برفض التسجيل لمنظمات الإغاثة هو "محاولة ساخرة ومحسوبة لمنع المنظمات من تقديم الخدمات في غزة والضفة الغربية"، مضيفة أن إسرائيل تنتهك التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.

وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن التسجيل يهدف إلى "منع تورط عناصر إرهابية وحماية سلامة العمل الإنساني".