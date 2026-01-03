ترامب يلغي صفقة رقائق بقيمة 2.9 مليون دولار لحماية المصالح الأمريكية

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة بإلغاء صفقة بقيمة 9ر2 مليون دولار لشراء رقائق الكمبيوتر اعتبر أنها تهدد المصالح الأمنية الأمريكية إذا ظلت الشركة المالكة الحالية (هيفو كورب) تسيطر على التكنولوجيا.

ويلقي الأمر التنفيذي الضوء على صفقة تجارية جذبت اهتماما محدودا عندما تم الإعلان عنها في مايو 2024 خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدين.

وتتعلق الصفقة بقيام شركة "إمكور كورب" المتخصصة في مجال الفضاء الجوي والدفاع ببيع رقائق الكمبيوتر الخاصة بها وعمليات تصنيع الرقائق إلى شركة (هي فو) مقابل 92ر2 مليون دولار- وهو سعر يشمل افتراض مليون دولار التزامات على الشركة.

لكن ترامب يطالب الآن بتخلي (هي فو) عن التكنولوجيا في غضون 180 يوما وأرجع السبب إلى "دليل موثوق" على أن المالك الحالي هو مواطن من جمهورية الصين الشعبية.

وقد تأسست شركة "هي فو" بواسطة دكتور جينزاو تشانج وهاري مور. وأفاد بيان صحفي صدر بعد الكشف عن اتمام الصفقة بأن خطط التكنولوجيا التي سيتم الحصول عليه من "امكور" ستخضع لإشراف نفس فرق الموظفين في مقر الشركة في "ألهامبرا" في كاليفورنيا.