الجنائية الدولية تصدر أوامر اعتقال بحق نتنياهو وجالانت وقيادي في حماس

قالت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس إنها أصدرت أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت وإبراهيم المصري القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

تأتي هذه الخطوة بعد أن أعلن المدعي العام للمحكمة كريم خان في 20 مايو أيار أنه يسعى إلى استصدار أوامر اعتقال بتهم ارتكاب جرائم مرتبطة بهجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023 وما أعقبه من رد إسرائيلي بشن حملة عسكرية على غزة.

وذكرت المحكمة، ومقرها لاهاي، أن قبول إسرائيل باختصاصها غير ضروري.

ورفضت إسرائيل اختصاص المحكمة لنظر مثل هذه القضايا ونفت ارتكاب جرائم حرب في غزة.

وقالت إسرائيل إنها قتلت المصري، المعروف أيضا باسم محمد الضيف، في غارة جوية إلا أن حماس لم تؤكد أو تنف مقتله.