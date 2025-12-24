الصين وروسيا تتهمان أمريكا بممارسة سلوك رعاة البقر ضد فنزويلا

اتهمت الصين وروسيا، أمس الثلاثاء، الولايات المتحدة بممارسة "التنمر" وانتهاج "سلوك رعاة البقر" تجاه فنزويلا، خلال اجتماع طارئ محتدم لمجلس الأمن الدولي عقد في نيويورك.

وخلال الاجتماع، الذي دعت إليه كاراكاس، أعلن السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ليس رئيسا شرعيا، بل "مجرم" يستثمر عائدات مبيعات النفط في صفقات مخدرات.

من جانبه، اتهم السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الولايات المتحدة باتباع "سلوك رعاة البقر" في حملتها للضغط على فنزويلا، بما في ذلك فرض حصار غير قانوني على سواحل الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وقال نيبينزيا إن هذا الحصار يشكل انتهاكا للمعايير الأساسية للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة، ويمثل "أوضح وأخطر عمل عدواني حقيقي"، محذرا من عواقب كارثية على سكان فنزويلا.

أما الصين، التي تستورد النفط من فنزويلا، فوصفت الإجراءات الأمريكية الأحادية بأنها "تنمر"، وانتقدت التدخل في الشؤون الداخلية للدولة الكاريبية. وقال الممثل الصيني سون لي إن هذه السياسات تهدد السلام والاستقرار في أمريكا اللاتينية، مؤكدا ضرورة ضمان حرية الملاحة.

بدوره، رفض السفير الفنزويلي لدى الأمم المتحدة صامويل مونكادا الاتهامات الأمريكية، واتهم واشنطن بشن "حرب حصار غير قانونية".

وقال مونكادا: "يجب أن يعلم العالم أن التهديد ليس فنزويلا، التهديد هو حكومة (الولايات المتحدة) الحالية، مضيفا أن هدف واشنطن "ليس المخدرات، ولا الأمن، ولا الحرية بل النفط والمناجم والأراضي".

ووصف الممثل الفنزويلي لدى الأمم المتحدة الادعاء باستخدام عائدات النفط لتمويل تجارة المخدرات بأنه "أمر عبثي".

وكانت كاراكاس طلبت عقد اجتماع مجلس الأمن بدعم من موسكو وبكين. ولم يصدر عن الاجتماع أي قرار رسمي.