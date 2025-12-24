ليست الصين ولا اليابان … دولة آسيوية تصنع دبابة قادرة على التخفي

كشفت كوريا الجنوبية عن نموذج جديد لدبابة الجيل القادم تحت اسم K3، وهو تصميم مدرع يعكس التقدم التكنولوجي في صناعة الدبابات، ويعد قفزة نوعية في القدرات الهجومية والدفاعية والمستوى التشغيلي للجيش الكوري الجنوبي، وقد تم عرض النموذج لأول مرة في معرض دفاعي أقيم في بولندا سبتمبر الماضي، في خطوة استراتيجية نظرا لأن بولندا تُعد أكبر مشترٍ للدبابات الكورية في أوروبا.

تتميز دبابة K3 بتصميمها المستقبلي الزاوي الذي يبدو وكأنه خرج مباشرة من لعبة فيديو خيال علمي، لكنها في الوقت نفسه تجمع بين القوة النارية والتكنولوجيا المتقدمة والقدرة على التخفي، وقد صممت الدبابة لتكون جاهزة لمواجهة التهديدات البرية والجوية على حد سواء، مع توفير مستوى عالٍ من الحماية والمناورة على أرض المعركة، وفقا لموقع slashgear.

المحرك يمثل أبرز ابتكارات K3، حيث يعتمد في المرحلة الأولى على نظام هجين ديزل-كهربائي، مع خطط لاستبداله بخلايا وقود الهيدروجين في المستقبل، لتوليد الكهرباء اللازمة لتشغيل أنظمة الدبابة مع الحد من الضوضاء الناتجة عن الحركة.

وتعمل هذه التقنية على منح الدبابة قدرة "التخفي الصوتي"، ما يجعل اقترابها أقل كشفا للعدو، بالتزامن مع استخدام مواد ماصة للرادار في درعها الخارجي، ما يعزز الخصائص التخفية للبنية المدرعة.

القدرة الهجومية لـ K3 تضم مدفعا رئيسيا عيار 130 ملم، يتميز بسرعة إطلاق أعلى واختراق أقوى للدروع مقارنة بمدفع K2 بلاك بانثر، كما يمكنه استخدام ذخيرة متقدمة متعددة الأغراض قابلة للبرمجة، مشابهة لما هو مستخدم في دبابة M1 أبرامز الأمريكية، إضافة لذلك، يمكن تجهيز الدبابة بمدفع آلي عن بُعد عيار 30 ملم، وصواريخ دقيقة، وطائرات مسيرة من نوع "ذخيرة طائرة دائمة التحليق"، إلى جانب أنظمة رؤية ليلية وحرارية، توفر للقائد رؤية بانورامية بزاوية 360 درجة مع دعم الواقع الافتراضي.

وتعتمد K3 على نظام C4ISR المتكامل، الذي يتيح الربط بين القيادة والسيطرة والاتصالات والحواسيب والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، لضمان العمل المنسق داخل الوحدة وخارجها، ويشارك في تطوير الدبابة هيونداي روتيم بالتعاون مع وكالة كوريا للتطوير الدفاعي ووكالة الدفاع للتكنولوجيا والجودة، وهو نفس الفريق الذي صمم K2 بلاك بانثر.

من المتوقع أن تظل الدبابة قيد التطوير حتى حوالي عام 2040، لكنها بالفعل تجسد مستقبل الدبابات الذكية عالية الأداء والقادرة على العمل في بيئات قتالية معقدة، لتؤكد مكانة كوريا الجنوبية بين الدول الرائدة في صناعة المركبات المدرعة المتقدمة.