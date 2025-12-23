ترامب: سيكون من الذكاء أن يتخلى مادورو عن السلطة في فنزويلا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ‌ترامب إنه سيكون من "الذكاء" أن يتخلى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن السلطة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ربما تحتفظ بشحنات النفط ⁠التي صادرتها قبالة ساحل فنزويلا في الأسابيع القليلة الماضية أو ربما تبيعه.

وشملت حملة الضغوط التي ⁠يشنها ترامب على مادورو تعزيز الوجود العسكري في المنطقة وشن أكثر من 24 غارة على سفن يشتبه في ​أنها تهرب المخدرات في المحيط ​الهادي والبحر الكاريبي ​بالقرب من الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية. وقُتل ‌ما لا ‌يقل ⁠عن 100 شخص في هذه الهجمات.

وردا على سؤال عما إذا كان الهدف هو إجبار مادورو ​على ​التنحي عن السلطة، قال ترامب للصحفيين "حسنا، أعتقد أن ذلك على الأرجح... الأمر ‍متروك له فيما يريد أن يفعله. أعتقد أنه سيكون من الذكاء منه أن يفعل ذلك. ولكن مرة أخرى، سنكتشف ذلك". وأضاف "إذا ‍أراد أن يفعل شيئا أو أن يبدي شجاعة في المواجهة، فستكون هذه هي المرة الأخيرة التي يستطيع فيها القيام بذلك".