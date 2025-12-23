روسيا تشن هجوماً جوياً على كييف

أكد ‌الجيش الأوكراني أن روسيا شنت هجوما جويا في وقت مبكر من صباح ⁠اليوم الثلاثاء على كييف، وذلك بعد يومين من انتهاء جولة ⁠محادثات السلام التي قادتها الولايات المتحدة في ميامي يوم الأحد.

وقالت ​الإدارة العسكرية في ​كييف على ​تطبيق تليغرام "تعمل قوات الدفاع ‌الجوي على ‌القضاء ⁠على التهديد في سماء العاصمة"، وحثت السكان على ​البقاء ​في الملاجئ لحين إعطاء الضوء الأخضر لهم بالخروج.

ولم ‍يذكر المسؤولون حتى الآن ما إذا كان الهجوم أسفر عن سقوط قتلى أو ‍مصابين أو تسبب في وقوع أضرار. ولم يتضح على الفور النطاق الكامل للهجوم.