الكرملين: افتراضات الاستخبارات الأمريكية لأهداف بوتين خاطئة

أكد الكرملين اليوم الاثنين ‌أنه إذا كانت الاستخبارات الأمريكية تعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يسعى للسيطرة على أوكرانيا بالكامل ⁠واستعادة مناطق أوروبية كانت ذات يوم ضمن الاتحاد السوفييتي فإن الاستخبارات الأمريكية مخطئة.

ونقلت ⁠رويترز عن ستة مصادر لم تحدد هويتها أن تقارير الاستخبارات الأمريكية لا تزال ​تحذر من أن بوتين ​لم يتخل ​عن هدفه المتمثل في السيطرة على ‌أوكرانيا بالكامل ‌واستعادة ⁠مناطق أوروبية كانت ذات يوم ضمن الاتحاد السوفييتي، بما في ذلك دول ​أعضاء ​بحلف شمال الأطلسي.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين إن ‍موسكو لا تعرف مدى موثوقية المصادر التي نقلت عنها رويترز، ولكن إذا كان التقرير دقيقا فإن استنتاجات ‍الاستخبارات الأمريكية خاطئة.

ووصف بيسكوف استنتاجات الاستخبارات الأمريكية التي أوردتها رويترز بأنها "غير صحيحة على الإطلاق".