كييف تقصف سفينة حربية روسية تبعد 1800 كيلومتر عن الساحل الأوكراني

أعلنت هيئة الأركان العامة في أوكرانيا، عبر تطبيق تليغرام، اليوم السبت، أنها استهدفت بالمسيرات سفينة حربية روسية في بحر قزوين، بعد منتصف الليل.

وتبعد المنطقة أكثر من 1800 كيلومتر عن الساحل الأوكراني.

وقالت هيئة الأركان العامة إن سفينة أوتشوتنيك (الصياد) كانت تقوم بدورية قرب منصة لإنتاج النفط والغاز لدى قصفها.

وأوضحت هيئة الأركان أنها قصفت أيضا منصة تنقيب تابعة لشركة لوك أويل، مشيرة إلى أن المنشأة تساعد في إمدادات القوات الروسية.

يشار إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية أصدرت عقوبات بحق شركة لوك أويل، وشركة روسنفت- أكبر شركة نفط روسية، أواخر شهر أكتوبر الماضي.

وقالت واشنطن إن العقوبات جاءت نتيجة "عدم التزام (موسكو) الجاد تجاه عملية السلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا".

وتقول أوكرانيا إنها قامت بتطوير مسيرات قتالية ذات مدى أكثر من ألفي كيلومتر.