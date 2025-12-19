ترامب يعلق برنامج قرعة "جرين كارد" للمهاجرين

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس الخميس برنامج قرعة "جرين كارد" الذي سمح للمشتبه به في حادثي إطلاق النار بجامعة براون ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بدخول الولايات المتحدة.

وقالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس إنها بناء على توجيهات ترامب تأمر خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية بوقف البرنامج مؤقتا.

وتابعت نويم في منشور على منصة إكس: "ما كان ينبغي أبدا السماح لهذا الفرد الشنيع بدخول بلادنا".

ويوفر برنامج تأشيرة التنوع ما يصل إلى 50 ألف جرين كارد كل عام عن طريق القرعة لأشخاص من دول تمثيلها ضئيل في الولايات المتحدة، وكثير منها في أفريقيا.

وقد تقدم ما يقرب من 20 مليون شخص لقرعة تأشيرة عام 2025، وتم اختيار أكثر من 131 ألف شخص عند احتساب الأزواج مع الفائزين. وبعد الفوز، يجب أن يخضعوا لعملية فحص من أجل الحصول على إذن دخول إلى الولايات المتحدة. وفاز المواطنون البرتغاليون بـ 38 تأشيرة فقط.