مقتل 7 أشخاص في حادث تحطم طائرة بأمريكا

أكدت الرابطة الوطنية الأمريكية ‌لسباقات السيارات (ناسكار) أن سبعة أشخاص لقوا حتفهم يوم أمس الخميس جراء تحطم طائرة خاصة من طراز سيسنا 550 في ستيتسفيل بولاية نورث كارولاينا، ⁠من بينهم سائق ناسكار السابق جريج بيفل.

وذكرت شرطة الطرق السريعة في نورث كارولاينا أنه يُعتقد أن بيفل وأفرادا ⁠من أسرته كانوا من بين القتلى، لكن لم يتم تأكيد هذا رسميا حتى الآن بالنظر لاندلاع حريق هائل ​عقب التحطم. وكانت الطائرة مسجلة باسم شركة ​مرتبطة ببيفل.

وسيصدر ​المسؤولون قائمة بأسماء الركاب السبعة فور تأكيد مكتب الطب ‌الشرعي.

وأظهر موقع ‌فلايت أوير ⁠الإلكتروني لتتبع حركة الطيران أن الطائرة كانت متجهة إلى فلوريدا، لكنها سرعان ما حاولت العودة إلى المطار ​بنورث كارولاينا ​بعد الإقلاع في طقس سيئ حوالي الساعة 1515 بتوقيت جرينتش.

وأظهرت صورة نشرتها وسائل ‍الإعلام المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي حريقا كبيرا على المدرج وسط حطام الطائرة. وقال المجلس الوطني لسلامة النقل إنه سيرسل فريقا إلى موقع الحادث وسيطلع ‍وسائل الإعلام اليوم الجمعة على التحقيق.

وقال مسؤولون في مؤتمر صحفي إن المطار أُغلق بعد الحادث وإنه يتعين إزالة الحطام من المدرج قبل أن تتسنى إعادة فتحه.