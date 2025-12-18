ترامب والولاية الثالثة.. سيناريوهات قانونية تثير جدلاً واسعاً

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، يوم أمس الأربعاء، أن المحامي الأمريكي المعروف آلان ديرشوفيتز، الأستاذ المتقاعد للقانون الدستوري، أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الدستور الأمريكي "غير واضح" فيما يتعلق بإمكانية شغله منصب الرئاسة لولاية ثالثة، في نقاش أثار جدلاً سياسياً ودستورياً واسعاً داخل الولايات المتحدة.

وبحسب الصحيفة، جاء هذا التعليق خلال اجتماع عُقد يوم الثلاثاء في المكتب البيضاوي، ناقش فيه ترامب مع ديرشوفيتز مسودة كتاب جديد يعدّه الأخير، يتناول سؤالاً قانونياً شائكاً حول ما إذا كان يمكن لترامب، من الناحية الدستورية، أن يشغل ولاية رئاسية ثالثة، ويحمل الكتاب عنوان: "هل يمكن للرئيس ترامب الترشح لولاية ثالثة دستورياً؟"، ومن المقرر نشره العام المقبل.

وينص التعديل الثاني والعشرون للدستور الأمريكي، الذي أُقر بعد انتخاب الرئيس فرانكلين روزفلت أربع مرات، على أنه "لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من مرتين"، غير أن ديرشوفيتز يرى أن صياغة التعديل تترك مجالاً لتفسيرات نظرية، مؤكداً أنه طرح الأمر على ترامب بوصفه "قضية فكرية" لا أكثر.

وقال ديرشوفيتز في مقابلة مع الصحيفة: "أبلغت الرئيس بأن الدستور ليس واضحاً تماماً في هذه المسألة"، مضيفاً: "لا أعتقد أنه سيترشح فعلياً لولاية ثالثة، لكن من المثير مناقشة الأمر من زاوية قانونية بحتة".

وأوضح أن ترامب تسلّم مسودة الكتاب، وأبدى اهتماماً بقراءته، طالباً خلاصة الاستنتاجات المتعلقة بإمكانية الولاية الثالثة.

وأثار تلميح ترامب المتكرر إلى فكرة ولاية إضافية قلق خصومه وخبراء الدستور، الذين حذروا من أن أي محاولة من هذا النوع ستصطدم مباشرة بالتعديل الثاني والعشرين، وتشكل سابقة دستورية غير مسبوقة، ومع ذلك، يرى ديرشوفيتز أن الكتاب يستعرض سيناريوهات افتراضية، من بينها احتمال أن تُحسم نتائج الانتخابات في الكونغرس، في حال تعقّد مسار التصويت في المجمع الانتخابي.

وجاء تقرير الصحيفة بعد تصريحات أدلت بها المتبرعة الجمهورية البارزة ميريام أديلسون، التي قالت إن ديرشوفيتز أبلغها بأن ترشح ترامب لولاية ثالثة قد يكون قانونياً.

وذكرت أنها مستعدة للتبرع بمبلغ يصل إلى 250 مليون دولار لدعم حملته في حال قرر الترشح مجدداً، وذلك خلال فعالية أقيمت في البيت الأبيض، ردد خلالها بعض الحضور هتافات "أربع سنوات أخرى".

من جهته، قال البيت الأبيض إن الشعب الأمريكي سيكون "محظوظاً" إذا بقي ترامب في منصبه لفترة أطول، وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيغيل جاكسون، تعليقاً على تقرير الصحيفة، أن إدارة ترامب أنجزت "قدراً غير مسبوق من العمل خلال فترة قصيرة".

وكان ترامب قد صرّح في أكتوبر الماضي أنه لا يعتزم السعي إلى ولاية ثالثة، قائلاً إن نص الدستور "واضح إلى حد كبير" في هذا الشأن، رغم تلميحاته السابقة التي أثارت الجدل وأبقت باب التكهنات مفتوحاً.